Dolore ai testicoli, conoscere le cause

Il dolore ai testicoli è un dolore spesso molto comune tra gli uomini e può essere di varia natura.Dopo aver parlato di dolori più generici che possono colpire indiscriminatamente uomini o donne, come il dolore al ginocchio ai reni , oggi parliamo di un dolore che spesso viene sottovalutato e provoca anche in alcuni casi, un forte disagio.Il dolore ai testicoli si irradia fino al basso ventre e può essere causato da una piccola lesione o un piccolo trauma e non deve venire sottovalutato, in quanto i testicoli sono una parte molto delicata e sensibile.





Sei dolori risultano essere molto forti, in particolar modo nell’addome, è necessario recarsi immediatamente da un medico specialistico che sia in grado di diagnosticare la causa del male.

Il dolore all’ addome può verificarsi in alcune condizioni, tra cui la torsione del testicolo che blocca il passaggio del sangue nei tessuti, arrivando a provocare la necrosi del testicolo e questa è una patologia che colpisce gli uomini in giovane età, dai 10 ai 20 anni.

Si può però anche trattare di un’infezione come l’Epididimite, che si trasmette sessualmente come la clamidia oppure come l’Orchite, che è un’infiammazione di tutti e due i testicoli e che possono essere causate da virus che sono uguali a quelli degli orecchioni.

Il dolore però può essere anche causato da un’ernia che può portare all’infertilità, se non curata (ma questo avviene con tutte le malattie dell’apparato riproduttore).

E’ quindi sempre importante recarsi da un medico che prescriverà una cura personalizzata al paziente che nella maggior parte dei casi guarisce senza problemi.