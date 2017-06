Il modo migliore per dimagrire: l’attività fisica

0

È oramai noto che per mantenersi in salute e con un peso forma corretto è importante avere d’abitudine il movimento.Eppure sono in molti, anche in Italia, le persone che tendono al sovrappeso o addirittura all’obesità. Questo purtroppo è il risultato di una vita sedentaria e di un alimentazione scorretta.

Sovrappeso e obesità possono anche portare a soffrire di determinate patologie, quali l’ipertensione, il diabete e malattie cardiovascolari, malattie polmonari, del fegato e altre ancora.

Sovente, per cercare di ridurre peso, si ricorre soltanto a diete, spesso ipocaloriche, ma in realtà in questo modo non si sta’ affrontando correttamente il problema del sovrappeso; infatti è provato che una dieta corretta va sempre affiancata ad una mirata attività fisica; affidarsi solo ad una dieta restrittiva porterà ad avere scarsi risultati, in quanto verranno persi solo kg appartenenti alla massa magra, mentre associare ad una dieta equilibrata il movimento fisico, farà si che si perderanno kg di massa grassa e i risultati saranno duraturi nel tempo, inoltre il corpo sarà anche tonificato e rinforzato. Per iniziare un allenamento mirato e soddisfacente è opportuno consultare un medico, soprattutto se non si pratica sport da molto tempo; sarà quindi importante iniziare gradualmente, senza sottoporre il vostro corpo ad una eccessiva attività fisica tutta insieme, è consigliabile consultare degli specialisti che potranno fornivi un programma adeguato al vostro fisico, ma anche ai vostri orari.

Sport come la corsa, il nuoto, l’acquagym, o anche il semplice camminare hanno il pregio di farvi spendere molte energie senza che le articolazioni e i muscoli risentano eccessivamente dello stress.