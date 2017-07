Smagliature, cosa sono e come prevenirle

0

Le smagliature rappresentano lo spauracchio per moltissime donne che, anche se giovanissime, cominciano a vedere la loro pelle rigata. Sì, perché esteticamente le smagliature appaiono proprio così, come striature più o meno larghe e più o meno profonde che di certo non sono belle da vedere.

Quando si formano, le smagliature sono di colore rosa: è il segno dell’infiammazione cutanea sul quale si può agire per rendere la smagliatura meno evidente. Poi difficilmente, una volta assestatesi, le smagliature si mandano via del tutto anche se molti sono i prodotti in circolazione che promettono ottimi risultati sulla pelle.

Il primo passo per evitare le smagliature è prevenirle. Ma come? Bere molta acqua è la prima mossa da fare per mantenere la pelle elastica e bene idratata. Due litri di acqua al giorno è la quantità giusta da bere per mantenersi in salute e garantirsi una pelle tonica e elastica. Dopo la doccia è consigliabile applicare sempre un fluido per il corpo a base di vitamina D o vitamina E che elasticizzano l’epidermide rendendola meno attaccabile dalle smagliature. L’alimentazione svolge ovviamente un ruolo determinante nella prevenzione delle smagliature. Per questo motivo è sempre consigliabile optare per una alimentazione sana e bilanciata fatta di tanta frutta e verdura e di alimenti leggeri e genuini. Infine, evitare anche di indossare abiti troppo stretti, che rallentano la circolazione e favoriscono le smagliature.

