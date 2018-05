Psoriasi, al via la campagna di sensibilizzazione

0

Riparte la nuova edizione della campagna Chiedi al tuo dermatologo, indirizzata alle persone affette da psoriasi, disturbo della pelle molto frequente ma purtroppo anche molto sottovalutato. Tanti gli italiani che ne soffrono e che si trovano costretti ad affrontare anche situazioni emotive difficili (molti dei soggetti affetti da psoriasi si vergognano a mostrarsi).

Mara Maccarone, presidente dell’Associazione per la Difesa degli Psoriasici (A.DI.PSO.), afferma:

L’importanza di incoraggiare le persone a chiedere al dermatologo nuove risposte per migliorare la qualità della propria vita è il cuore di questa campagna a cui abbiamo aderito anche quest’anno. Iniziative come queste sono importanti per le persone con psoriasi, poiché ribadiscono i loro diritti e li invitano a non arrendersi di fronte alle difficoltà che devono affrontare ogni giorno. L’84% dei pazienti è vittima infatti di umiliazioni e discriminazioni, il 43% si sente osservato in pubblico e al 41 % è stato chiesto se la malattia fosse contagiosa