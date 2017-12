0

Pelle liscia e vellutata con il bicarbonato di sodio che ha numerose proprietà benefiche ed è in grado di relagare una epidermide tonica e luminosa. E’ questo un rimedio naturale molto economico che si presta per la preparazione di numerose ricette di bellezza.

Intanto il bicarbonato di sodio può essere utilizzato nell’acqua della vasca: immergetevi in acqua calda facendo sciogliere in essa un paio di cucchiai di bicarbonato di sodio e vedrete che la vostra pelle risulterà fin da subito molto morbida e più vellutata. Ma il bicarbonato può essere utilizzato anche per la preparazione di uno scrub fai da te che può rivelarsi utile per eliminare le cellule morte e consentire alla pelle di respirare.

Preparare lo scrub fai da te risulterà più facile che mai: basta mescolare acqua e bicarbonato di sodio fino a ottenere una pasta che andrete poi ad applicare su tutto il corpo con massaggio regolare, insistendo maggiormente sulle zone in cui la pelle tende a essere più ruvida, quindi gomiti, ginocchia e talloni. Massaggiate, quindi risciacquate con abbondante acqua e vedrete che la vostra pelle sarà nettamente più morbida!

Photo | Thinkstock