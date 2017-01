Herpes labiale, 4 cause scatenanti

0

L’herpes labiale, conosciuta anche come febbre sorda, è causata dal virus Herpes Simplex di tipo 1. Si presenta con sintomi molto dolorosi: bruciore, pizzicore, fastidio. Ma quali sono i fattori scatenanti di questo disturbo? Quando è che rischiamo di incappare maggiormente in questo problema? Scopriamo insieme quali sono le cause che possono scatenare l’herpes al labbro.

1. Stress

Lo stress può essere una delle cause scatenanti dell’herpes labiale. Quando si attraversano periodi troppo tesi, le difese immunitarie si abbassano ed è qui che la febbre sorda ha più possibilità di colpire. L’organismo è più debole, il virus ha più possibilità di attecchire.

2. Esposizione raggi solari

Una non corretta esposizione ai raggi solari può essere causa di herpes labiale. Per questo motivo è sempre molto importante proteggere le labbra quando ci si espone al sole.

3. Freddo

Se il sole può essere dannoso, anche il freddo può essere tra le cause di febbre sorda. Anche in inverno, quando le temperature sono decisamente più basse, infatti, è necessario proteggere le labbra per renderle più forti possibile e meno attaccabili da virus esterni. Idratare le labbra con prodotti specifici e bere tanto è assolutamente consigliabile.

4. Cambiamenti ormonali

I cambiamenti ormonali, specie nelle donne, rendono l’organismo più debole e più soggetto a herpes labiale. Durante il ciclo mestruale, per esempio, la comparsa del virus può essere più frequente rispetto al resto del mese.

