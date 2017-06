Consigli per abbronzarsi senza rischi

0

Abbronzarsi sì, ma senza rischi. Alcuni accorgimenti possono salvaguardare la salute della pelle regalandovi un colorito davvero invidiabile. Anche perché è bene non sottovalutare mai i potenziali effetti dannosi dei raggi del sole.

A sottolineare l’importanza di una abbronzatura senza rischi è la dottoressa Daniela Pisacane, dermatologa del Centro Medico Santagostino di Milano:

Il sole non va evitato ma neppure sottovalutato. Esponendosi al sole con consapevolezza e adottando le dovute precauzioni, ci si può giovare dei suoi effetti benefici evitando i numerosi danni precoci e tardivi che può causare. Bisogna però precisare che una corretta esposizione al sole apporta anche numerosi benefici per la salute del nostro corpo. L’eccessiva esposizione ai raggi UV costituisce un fattore di rischio per la nostra salute e può causare, oltre ai danni precoci, quali eritemi e ustioni, anche e soprattutto lesioni irreversibili al DNA cellulare quando il nostro organismo non riesce più a far fronte con i meccanismi riparatori naturali, causando la comparsa di tumori cutanei.

Tanti sono gli effetti benefici del sole se, prima di prenderlo, si seguono alcuni consigli.

Innanzitutto il sole stimola la produzione di vitamina D, sostanza indispensabile per l’assorbimento del calcio, minerale fondamentale per la sintesi del tessuto osseo e dei denti. Poi ha un potere terapeutico anche verso molte patologie della pelle. Tra le patologie cutanee che traggono beneficio dal sole ricordiamo prima di tutto la psoriasi, la dermatite seborroica e la dermatite atopica, l’acne. Il sole,avendo un benefico effetto antinfiammatorio e antibatterico, restituisce un po’ di equilibrio alla cute colpita da queste patologie

