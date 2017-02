Acne e omeopatia

0

L’acne è un disturbo della pelle che deve necessariamente essere curato da un esperto dermatologo. Molto spesso però anche l’omeopatia può essere di aiuto, anche se bisogna sempre specificare che non sostituisce di fatto la cura tradizionale che un esperto medico può ritenere opportuna. L’acne è una infiammazione dell’apparato pilo-sebaceo che spesso colpisce in età adolescienziale ma non solo. Sempre più spesso, infatti, sono anche gli adulti a soffrire di questo disturbo.



Scopriamo allora quali sono i rimedi omeopatici giudicati più efficaci per donare sollievo alla pelle colpita da acne che, oltre che bruttina da vedere, è spesso anche dolorante: i brufoli infatti sono spesso infiammati, danno dolore e fastidio. L’omeopatia arriva in soccorso con la pulsatilla, particolarmente indicata quando l’acne è da ritenere collegato meramente a squilibri ormonali. Questa pianta è in grado di ripristinare un certo equilibrio, per questo motivo si rivela anche efficace per il trattamento dei brufoli. Anche l‘arnica montana, grazie alle sue riconosciute proprietà antinfiammatorie, è tra i rimedi omepatici più indicati per chi soffre di questo disturbo della pelle.

La lista dei rimedi omeopatici contro l’acne si allunga con l’eugenia jambosa: agisce in modo efficace contro l’infiammazione, per questo motivo si consiglia quando i brufoli sono molto arrossati e dolenti. E quando i brufoli fanno capolino nei periodi di maggiore stress e tensione? In questo caso è il kali bromatum il rimedio omeopatico più indicato.

Ti potrebbe interessare anche:

► RIMEDI NATURALI CONTRO ACNE SPALLE E TORACE

► ACNE, SCONFIGGERLA IN 10 SEMPLICI MOSSE (FOTO)

Foto | Thinkstock