Capelli sani, 4 errori da evitare

Per aver capelli sani è necessario prestare attenzione alle abitudini che di giorno in giorno si portano avanti evitando di commettere alcuni errori che potrebbero compromettere la salute della nostra chioma. Scopriamo quali sono le cose assolutamente da non fare se vogliamo avere capelli lucenti e sempre belli da vedere.

1. Lavarli troppo spesso

Lavare i capelli troppo spesso indebolisce la chioma. Per cui cerchiamo di farlo una volta ogni due-tre giorni, allungando i tempi il più possibile tra un lavaggio e l’altro.

2. Usare l’aria troppo calda

Il phon, se con aria troppo calda, è assolutamente deleterio per la salute dei capelli. Cerchiamo dunque di impostarlo in modo che l’aria che esca non sia bollente e cerchiamo anche di tenerlo a debita distanza, non troppo attaccato quindi ai capelli.

3. Usare prodotti di scarsa qualità

Se vogliamo capelli sani e lucenti dobbiamo assolutamente usare prodotti di qualità che siano in grado di proteggere il cuoio capelluto e la sua chioma. Meglio spendere qualche soldo in più avendo però la certezza di affidarsi a buoni prodotti.

4. Non fare mai gli impacchi

Tra gli errori da evitare c’è anche questo. Sottovalutare l’importanza degli impacchi è deleterio per la salute dei nostri capelli. Gli impacchi servono eccome, perché nutrono il capello fino alle puhte irrobustendolo. I capelli sono più forti, cadono di meno e sono anche nettamente più belli da vedere.

Foto | Thinkstock