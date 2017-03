Tonsillite bambini, i sintomi più comuni

0

La tonsillite è determinata da virus e batteri che fanno ingresso nell’organismo dalla bocca o dal naso. Può colpire gli adulti ma anche i bambini e una pronta diagnosi, soprattutto in questo ultimo caso, è fondamentale per combatterla quanto prima.

I sintomi della tonsillite nei bambini sono precisi e ben riconoscibili anche se spesso si tende a scambiarli per quelli che accompagnano la classica influenza. Ecco però un elenco dei sintomi che dovrebbero farvi scattare il classico campanello di allarme. Affidarvi al medico è necessario fin da subito: solo lui saprà indicarvi la cura migliore per fare guarire i vostri piccoli nel più breve tempo possibile. Scopriamo dunque quali sono i sintomi tipici della tonsillite quando colpisce i piccoli.

Intanto la febbre alta che è senza dubbio uno dei sintomi tipici di questo disturbo. A questa può essere anche associato un marcato dolore ai linfonodi del collo che anche solo al tatto fanno male. Infiammazione e gonfiore, oltre che le tonsille arrossate, sono altri campanelli di allarme da non sottovalutare e che potrebbero ricondurre a una tonsillite. Ma l’elenco dei sintomi non è terminato. La tonsillite nei bimbi è causa di tosse, di placche caratterizzate da pus, raucedine e alito cattivo. Anche mal di testa, mal di orecchi e una eccessiva stanchezza, specie se non determinata da cause precise, possono essere tra i sintomi della tonsillite nei più piccoli.

Foto | Thinkstock