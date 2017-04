Allergica a tutto, marito compreso: la storia di Johanna

0

Sta facendo il giro del web in queste ultime ore la storia di Johanna, 29enne del Misseota, allergica a tutto, anche all’odore del marito. Soffre di una malattia molto rara, la sindrome da attivazione mastocitaria (MCAS), che colpisce il sistema immunitario indebolendolo. La conseguenza è che l’organismo è costantemente in pericolo e a rischio di reazioni allergiche e respiratorie devastanti, potenzialmente letali.



La storia di Johanna è una storia triste perché inevitabilmente, a causa della malattia, la sua vita si è stravolta. Da un anno la ragazza non esce dalla sua stanza, non può più avere il marito al fianco, qualsiasi cosa è per lei molto pericolosa. Anche per questo motivo vive con porte e finestre costantemente sprangate, anche la luce del sole potrebbe darle reazioni allergiche potenzialmente pericolose.

Già nel 2013 Johanna soffriva di questa malattia che si è però aggravata moltissimo nell’ultimo anno. E il quadro clinico lascia poche speranze: più passa il tempo e più aumentano le cose alle quali la 29enne è allergica. Eruzioni cutanee insolite, mal di testa, sindrome dell’intestino irritabile hanno lasciato spazio a crisi respiratorie sempre più forti che hanno messo in pericoloso la sua vita. Alla BBc, la donna ha raccontato:

Ogni volta che Scott entrava in camera cominciavo a stare peggio, i miei sintomi si aggravavano e un giorno, quando è tornato dopo aver tagliato i capelli ho avuto i primi sintomi di uno choc anafilattico e lui è dovuto uscire

Per il momento Johanna si sta sottoponendo a cure a che però non sembrano funzionare.