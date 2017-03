Aids, una proteina intelligente contro il virus?

0

La medicina continua a fare importanti passi avanti per la cura dell’Aids. Alcuni ricercatori australiani hanno individuato nell’apparato genitale femminile una proteina cosiddetta intelligente che sarebbe in grado di bloccare l’avanzare del virus. La scoperta, descritta sulla rivista Immunology and Cell Biology, disegna scenari rosei per il futuro per debellare una malattia che purtroppo è ancora molto diffusa.

Nello specifico, stando a quanto affermato dai ricercatori, la proteina intelligente rinvenuta nell’apparato femminile induce il sistema immunitario a creare tre posti di blocco sul percorso del virus, di fatto bloccandone il percorso. Le cellule umane prodotte dalla proteina, inoltre, sarebbero più forti e renderebbero più difficile l’ingresso del virus Hiv che è quello che poi è causa di Aids. Ecco cosa hanno affermato gli autori di questo importante studio:

La proteina fluttua attraverso il ciclo mestruale ed è un meccanismo naturale che l’organismo usa per proteggere la donna da infezioni potenziando i suoi livelli naturali permetterà di prevenire la riproduzione dell’Hiv

Adesso occorre capire se la proteina intelligente potrà avere gli stessi effetti anche sugli uomini. Sarà cioè in grado di combattere il virus anche nei maschi e non solo nelle donne in cui è stata rinvenuta? Occorrerà dunque approfondire grazie ad ulteriori studi che potranno però rivelarsi molto importanti per la cura di una malattia molto seria che ancora determina la morte di adulti e bambini in tutto il mondo.

